TRADATE – Domenica all’oratorio delle Ceppine i ragazzi si sono dedicati alla costruzione delle lanterne che verranno utilizzate durante la messa della vigilia di Natale. Un gesto simbolico, pensato per portare luce nella comunità e nei cuori di chi parteciperà alle celebrazioni.

Le attività proseguiranno nelle prossime settimane: domenica l’appuntamento sarà a Tradate, mentre il 7 e il 14 dicembre i gruppi si ritroveranno ad Abbiate. L’oratorio, con sacerdoti ed educatori della comunità pastorale tradatese, invita bambini, famiglie e ragazzi a partecipare ai prossimi incontri.

27112025