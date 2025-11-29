Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Il corpo senza vita di una persona è stato ritrovato oggi, sabato 29 novembre, poco prima delle 13 in un canale lungo viale Forlanini, nell’area boschiva accanto all’ingresso del nuovo ospedale.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un passante che ha notato un corpo senza vita nell’acqua di un canale ed ha chiamato il numero unico delle emergenze. La centrale di Areu ha inviato un’ambulanza della Croce rossa di Caronno Pertusella e l’automedica. Purtroppo però l’uomo era morto da tempo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Rho e i vigili del fuoco. E’ stato necessario anche il supporto del Nucleo Saf speleo-alpino-fluviale per il recupero del canale. Secondo una prima valutazione, il corpo potrebbe trovarsi nel canale da alcuni giorni.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per chiarire l’identità della vittima, un 43enne, e le cause della morte.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09