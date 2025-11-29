Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del capogruppo del Pd Simone Galli sulle variazioni di bilancio votate nell’ultimo consiglio comunale.

Le variazioni di bilancio che sono state votate nel corso del Consiglio Comunale sono state improntate al principio di buona amministrazione:

– Palazzo visconti: si ricorderà che il contratto con l’appaltatore che doveva realizzare il recupero del cortile con la compartimentazione metallica è stato risolto per inadempimento dalla Commissaria Prefettizia; occorreva dunque fare in fretta per trovare una soluzione alternativa che non esponesse la città alla perdita dei finanziamenti già ottenuti coi bandi vinti anni fa. Si è quindi deciso di investire risorse su palazzo Visconti per consentire il recupero del cortile ad uso pubblico e soprattutto per ripristinare gli infissi storici come da indicazioni ricevute dalla Soprintendenza, per installare un sistema di allarme antintrusione e telecamere collegato con le forze dell’ordine, per chiudere i varchi e gli accessi abusivi. Interventi non più differibili per mettere in sicurezza l’immobile. Le risorse sono state reperite non dando più corso al progetto voluto dalla Commissaria prefettizia sul giardino di Villa Gianetti (fontana al posto del parco antistante) ritenuto non essenziale e primario.

Per quanto riguarda il grosso delle somme di questa variazione di bilancio, esse ricadono nell’ambito dei servizi sociali: come noto a fine anno si adeguano le spese secondo le necessità aggiuntive sopravvenute e segnatamente verranno investite risorse per intervento e sostegno sugli anziani, disabili e minori.

Segnalo alcune progettualità che porteranno dei miglioramenti per la città:

– Riqualificazione dell’area adiacente all’ex magazzino comunale per poter creare un parcheggio anche al servizio dei visitatori del cimitero cittadino

– Lavori di impermeabilizzazione del tetto del municipio

– Potature di alberature cittadine ormai non più procrastinabili in quanto in certe vie l’altezza delle piante è divenuta notevole negli anni

– sistemazione aree verdi di parchi e giardini cittadini

– Taglio di piante morte o compromesse (a seguito di valutazione tecnica da parte dell’agronomo comunale) per evitare conseguenti rischi o pericolo di caduta rami

– Riqualificazione della pavimentazione in pietra nobile di via Portici sino a piazza Indipendenza

– Alcuni interventi manutentivi sulle strutture sportive (osa, sporting club, softball -adeguamento campo di via Petrarca)

– Compartecipazione alla spesa per la creazione dell’area del futuro parco pubblico area ex Parma

– Riqualificazione di 3 fermate del trasporto pubblico cittadino sulla dorsale varesina (fondi da bando agenzia TPL Co/Lc/Va)

– Progettazione CER Comunità Energetiche Rinnovabili con l’obiettivo di partecipare ad apposito bando di Regione Lombardia

– Last but not least la sicurezza: non è certo sottovalutata (è notizia di questi giorni il pattugliamento serale della Polizia Locale grazie anche al progetto Smart City finanziato da Regione Lombardia), nel bilancio di previsione che verrà presentato tra meno di un mese sarà destinato un aumento di risorse in merito su questo capitolo di spesa.

Potremmo quindi concludere che sono state messe a bilancio risorse per rispondere alle prime e più urgenti necessità su vari ambiti della città, scelte operate in modo oculato e con metodo selezionando secondo priorità.

