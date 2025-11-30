Calcio

SARONNO – Weekend calcistico positivo per il calcio locale con l’Amor Sportiva che porta a casa la seconda vittoria consecutiva mettendo ko per 1-3 l’Oratorio Passirana nella partita disputata oggi 30 novembre a Rho grazie alle reti dei saronnesi Cattaneo, Aloardi e Benincasa. Nello stesso girone di Legnano della seconda categoria lombarda, hanno disputato la dodicesima giornata anche la Pro Juventute, protagonista di un pareggio privo di reti con il Mazzo 80, e il Dal Pozzo, vincente in casa per 4-2 con l’Oratorio San Francesco.

Nel girone di Varese della seconda categoria continua, invece, a dominare il Cistellum che anche oggi ha conquistato tre punti importanti grazie alla vittoria per 1-2 sull’Arsaghese nella trasferta ad Arsago Seprio. Fa benissimo questa domenica anche la Gerenzanese che travolge con un secco 3-0 la Sesto 2012 portandosi al quarto posto del girone B della prima categoria lombarda.

(foto da archivio)