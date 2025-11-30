Sport

COGLIATE – La Cogliatese continua la sua risalita centrando il terzo successo in fila, sul campo dei biancoazzurri arriva il Palazzolo Milanese.

Al 6’ è giá vantaggio, punizione pennellata da Cimnaghi verso l’area piccola, Pastore con uno stacco imperioso svetta più in alto di tutti e la picchia dentro di testa, 1-0. Rispondono presente gli ospiti un paio di minuti più tardi, Nita fa partire un missile dai trenta metri, Sanfilippo viene salvato dalla traversa. Nonostante lo spavento, la Cogliatese è l’assoluta padrone del campo e va vicina al bis in molte occasioni che, peró, non vengono capitalizzate.

Nella ripresa il copione è lo stesso e la squadra di Biemmi dilaga. Al 59’, Banfi imbuca con precisione millimetrica per Donghi che, a tu per tu con Moia, lo salta con un delizioso scavetto prima di depositare in rete, 2-0. L’esterno biancoazzurro è protagonista pochi minuti più tardi, progressione di sessanta metri e assist al bacio per Ferrario che da posizione defilata spara un bel mancino rasoterra che si infila sotto le gambe del nr. 1 ospite, 3-0. Accorcia il Palazzolo con una reazione di rabbia, al 70’ Curiale raccoglie un cross sul secondo palo e insacca, 3-1. C’è peró solo una squadra in campo e il poker è dietro l’angolo, è di nuovo Banfi a mandare in porta Donghi che è glaciale a bucare Moia sul primo palo, 4-1 all’80’. Gli ospiti rimangono in 9 causa due infortuni e sostituzioni finite, si aprono le praterie e cala la manita la formazione di casa : Alberio serve Avella nello spazio, il centravanti salta secco il marcatore e la mette dentro col piattone destro, 5-1. Gioco, incontro e partita, la Cogliatese vince una partita giocata in maniera impeccabile.

La squadra di Biemmi sale al decimo posto in classifica, a -4 dal primo spot playoff occupato proprio dal Palazzolo. Settimana prossima trasferta contro il Campagnola Don Bosco.

Cogliatese – Palazzolo Milanese : 5-1

COGLIATESE : Sanfilippo, Rose, Del Bianco, Cuzzolin, Pastore, Belotti, Pascale, Ferrario, Banfi, Cimnaghi, Donghi. A disposizione : Ortolan, Alberio, Avella, Borghi, Cappelletti, Corona, Murari, Quaggelle, Ventrella. All. Biemmi

PALAZZOLO MILANESE : Moia, Rizzuto, Folla, Erba, Marazzi, Ricci, Trapanese, Luison, Roma, Curiale, Nita. A disposizione : Mosca, Artioli, Tomba, De Santis, Intelligenza, Pesciume, Piccolo, Caleri. All. Pagani

Marcatori : 6pt Pastore (C), 14st Donghi (C), 20st Ferrario (C), 25st Curiale (P), 35st Donghi (C), 44st Avella (C).