Calcio

LAINATE – Ancora un anticipo serale, ieri sera, ed ancora una vittoria per la Frazione calcistica Dal Pozzo che al centro sportivo di Lainate ha superato 4-2 l’Osaf. Per il Dal Pozzo a segno Tricarico, Fagotti, Maggiore e Di Lio. Si è giocato per la 12′ giornata del campionato di calcio di Seconda categoria, oggi per quanto concerne le squadre locali alle 14.30 c’è Mazzo 80-Pro Juventute ed Oratorio Passirana-Amor sportiva.

In classifica al comando in solitaria la Polisportiva Orpas con 26 punti, segue la Robur Legnano a 23 e la Legnanese a 21. Dal Pozzo a quota 20 come la Pro Novata. A metà graduatoria l’Amor sportiva con 15 punti, la Pro Juventute ne ha 11.

(foto da Facebook, feste al centro sportivo di Lainate dopo la vittoria della Frazione calcistica Dal Pozzo nell’anticipo sulla Osaf)

30112025