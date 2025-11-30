Calcio

SARONNO- Non riesce a continuare la striscia positiva l’Equipe Garibaldi, sconfitta in trasferta dalla Virtus Sedriano per 3-1. La partita è stata combattuta, ma la squadra ospite ha trovato la giusta concretezza per avere la meglio, mentre i ragazzi di casa non sono riusciti a sfruttare alcune occasioni chiave.

Nonostante il gol realizzato, l’Equipe Garibaldi non è riuscita a rientrare in partita, soffrendo soprattutto negli episodi chiave e nelle fasi di pressione della Virtus Sedriano. Una prestazione comunque volenterosa, con la squadra che ha provato a reagire fino all’ultimo minuto, senza però riuscire a ribaltare il risultato.

La sconfitta interrompe una serie che poteva divenire positiva e costringe l’Equipe Garibaldi a guardare avanti, analizzando errori e spunti da migliorare in vista delle prossime gare, con l’obiettivo di ritrovare subito punti e fiducia.

