Calcio

VIGEVANO – Partita combattutissima oggi pomeriggio fra penultima (Vigevano) ed ultima in classifica (Ardor Lazzate): dopo sei gol, la situazione in graduatoria non è cambiata. Si è giocato per la 14′ giornata di Eccellenza: avanti i locali con rete di Limiroli al 21′, quattro minuti dopo il pari di Cazzaniga (infine autore di una personale tripletta) e che ha raddoppiato al 31′ e segnato ancora al 38′. Nella ripresa la rimonta vigevanese, con gol di Terrani su calcio di rigore al 12′ e di Granziera in pieno recupero al 49′.

Vigevano 1921-Ardor Lazzate 3-3

VIGEVANO 1921: Menegaldo, Xhani, Gambazza, Varallo, Della Volpe, Cranziera, Arioli, Migliavacca, Limiroli, Terrani, Colombo. A disposizione Rossetto, Maretti, Renelli, Facchini, Ceka, Carena. All. Cataldo.

ARDOR LAZZATE: Ferrara, Guanziròli, Soldi, Galimberti, Priola, Graniero, Grillo, Di Giuliomaria, Citterio, Panatta, Cazzaniga. A disposizione Mira, Mogavero, Pasquali, Spitaleri, Buzzetti, De Angelis, Papor. All. Ghidelli.

Arbitro: La Malfa di Palermo (assistenti Bordone di Milano e Marchetto di Gallarate).

Risultati

14′ giornata: Sedriano-Magenta 1-2, Lentatese-Legnano 0-1, Mariano-Solbiatese 0-4, Rhodense-Altabrianza 3-0, Sestese-Arconatese 1-1, Vergiatese-Besnatese 0-0, Vigevano-Ardor Lazzate 3-3, Vis Nova Giussano-Fbc Saronno 0-0, posticipo serale Caronnese-Arcellasco.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese e Fbc Saronno 23, Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano e Mariano 17, Sedriano e Lentatese 16, Arcellasco e Sestese 15, Altabrianza 12, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

30112025