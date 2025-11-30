Primo piano

GIUSSANO- Pomeriggio di calcio a Giussano, dove alle 14.30 il FBC Saronno fa visita alla Vis Nova in una sfida importante per dare continuità al proprio percorso. Gli amaretti arrivano con la voglia di confermare i segnali positivi dati dal ritorno di mister Tricarico e di proseguire nella crescita del nuovo corso tecnico.

Di fronte ci sarà una Vis Nova intensa, che farà di tutto per mettere in difficoltà il Saronno con ritmo e aggressività. Sarà una partita combattuta, fatta di duelli e dettagli, dove serviranno concentrazione e personalità.

Classifica

Arconatese 35 punti, Solbiatese 24, Fbc Saronno e Caronnese 22, Besnatese 20, Vergiatese 19, Legnano 18, Mariano e Rhodense 17, Vis Nova Giussano, Sedriano, Magenta e Lentatese 16, Arcellasco 13, Altabrianza 12, Vigevano 10, Ardor Lazzate 8.

