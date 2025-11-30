Calcio Eccellenza, la Caronnese cade in casa con l’Arcellasco: quarto ko stagionale e vetta sempre più lontana
CARONNO PERTUSELLA – Partita combattuta a ritmi lenti e priva di emozioni quella disputata alle 18 di questa ultima fredda domenica di novembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella dove, in occasione del posticipo serale della 14° giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia, la Caronnese ha ospitato l’Arcellasco Città di Erba.
Nei primi minuti di gara sembra apparentemente più offensiva la squadra di casa che spaventa gli avversari con un colpo di testa di Ghibellini che sfiora il secondo palo. Gli ospiti reagiscono, invece, con Giugliano che, con la bandierina del fuorigioco alzata, insacca il pallone in rete.
La rete convalidata che sblocca realmente un match molto statico arriva al 22′ della ripresa con Caligiuri che trasforma dagli undici metri il calcio di rigore concesso dal direttore di gara in seguito ad un netto tocco di mano rossoblu in area e porta in vantaggio l’Arcellasco. A poco meno di 6 minuti dal triplice fischio, la squadra di casa sfiora il pareggio con un colpo di testa che si scaglia sulla traversa.
L’Arcellasco, dunque, porta a casa a sorpresa tre punti pesantissimi grazie ai quali riesce momentaneamente a uscire dalla zona play-out. Punti pesantissimi anche per la Caronnese che scende al quarto posto e si allontana sempre di più dal gruppo di testa guidato dalla infermabile Arconatese lontana ben 14 lunghezze.
Sc CARONNESE – ARCELLASCO CITTA DI ERBA 0-1
Sc CARONNESE: Vergani, Vaghi, Dilernia, Tumino (Bugno 25′ st), Sorrentino, Terrini (Dugo 1′ st), Di Quinzio, Malvestio, Rossi (Cannizzaro 1′ st), Colombo, Ghibellini (Corno 13′ st.). A disposizione: N. Colombo, Galletti, Cerreto, Savino, Signorile. All: Ferri.
ARCELLASCO: Scalise, Ripamonti, Galbusera, Locatelli, Scaccabarozzi, Garofali, Berlinghieri (Hamidi 29′ st), Sassella (Guerra 47′ st), Giugliano, Caligiuri Di Cesare 36′ st), Gandola (Bossi 26′ st). A disposizione: Sanvito, Colombo, Mazara, Molinaro, Pontiggia. All: Nava.
