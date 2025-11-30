Sport

CARONNO PERTUSELLA – Tutto pronto per Caronnese-Arcellasco Città di Erba, la partita che si disputerà alle 18 di questa ultima domenica di novembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella valida per il posticipo della quattordicesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

La Caronnese arriva dopo un pareggio per 3-3 contro l’Altabrianza, simile risultato anche per gli avversari odierni della squadra rossoblu che arrivano da un pareggio in casa con la Sestese. Per i padroni di casa sarà fondamentale conquistare tre punti per tornare al terzo posto della classifica e non perdere il treno di testa.

Classifica

Arconatese 35 punti, Solbiatese 24, Fbc Saronno e Caronnese 22, Besnatese 20, Vergiatese 19, Legnano 18, Mariano e Rhodense 17, Vis Nova Giussano, Sedriano, Magenta e Lentatese 16, Arcellasco 13, Altabrianza 12, Vigevano 10, Ardor Lazzate 8.

