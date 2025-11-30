Calcio

GIUSSANO- Nel freddo pomeriggio brianzolo il Saronno affronta la Vis Nova nella prima trasferta dell’era Tricarico-bis. La gara è intensa e ricca di duelli individuali, con grande equilibrio per tutti i novanta minuti. Al triplice fischio, però, nessuna delle due squadre riesce a trovare il guizzo decisivo: il match si chiude a reti bianche.

Nel primo tempo i neroverdi costruiscono le occasioni più pericolose grazie a una manovra fluida che al 7’ porta Marzucca a liberare il mancino dalla distanza, con il pallone che termina di poco a lato. Alla mezz’ora arriva la chance più nitida dell’intera sfida: ancora Marzucca illumina trovando l’inserimento di Morotti sul primo palo, ma la sua zampata si stampa sulla traversa.

Nella ripresa, al 56’, Berton recupera palla, salta secco Viganò e si presenta davanti a Todesco, ma il destro si chiude troppo e l’occasione sfuma. Al 75’ è il Saronno a rendersi minaccioso: Vassallo pennella per il capitano Vaglio, che svetta in area ma il suo colpo di testa accarezza la parte alta della traversa e finisce sul fondo.

In attesa della Caronnese, il Saronno sale a 23 punti in classifica, mentre il Vis Nova allunga il muso a 17 punti rimanendo fuori dalla zona playout a quota 16.

Vis Nova Giussano-Fbc Saronno 0-0

VIS NOVA GIUSSANO (4-4-2): Brambilla; Vincenzi (27’ st Vian), Schiavina, Agosta, Mantegazza; Boccardo, Innocenti, Rigoni, Marzucca; Morotti (27’ st Traversa), Berton. A disposizione Scano, Radice, Mucedola, Pinciroli, Barbaro, Cima, Piacenti. All. Raspelli.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Viganò, Mzoughi, Ruschena (32’ pt Hasanaj); De Vincenzi, Moretti, Vaglio; Cocuzza (27’ st Serra), Benedetti (12’ st Sardo), Vassallo. A disposizione Norrito, Volontè, Quaglio, Cabezas, Cherubini, Alvitrez. All. Tricarico.

Arbitro: Ginolfi di Lodi (Fusco di Milano e Molleapaza di Abbiategrasso).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 4-0 Vis Nova. Ammoniti Agosta e Moretti. Recupero 1-3.