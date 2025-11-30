Calcio

LECCO – Va alla capolista Como il derby e match clou del campionato di Primavera 2, sabato pomeriggio. I lariani, in trasferta, hanno infatti superato con un netto 3-0 (tutto nel reti nel secondo tempo) il temibile Lecco, squadra rivelazione del torneo. Si è giocato per la decima giornata

Per il Como, che sinora ha disputato gli incontri casalinghi allo stadio di Caronno Pertusella, il prossimo incontro è fissato sabato 6 dicembre alle 14.30 contro il Brescia.

Classifica

Como 23 punti, Modena 20, Virtus Entella 19, Cittadella 18, Lecco 17, Brescia e Pro Vercelli 14, Albinoleffe 13, Sudtirol e Venezia 12, Sampdoria e Vicenza 11, Udinese e Reggiana 9, Renate 8, Padova 4.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: il Como Primavera in azione di gioco a Caronno Pertusella, in un precedente incontro)

30112025