Calcio

SOLARO- Uno dei big match di giornata era senza dubbio il derby tra Universal Solaro e Ceriano Laghetto, una sfida sempre calda e ricca di significato. A Solaro ne esce un 2-2 vibrante, con il Ceriano avanti grazie a Gandini e poi con un autogol a inizio ripresa. Il Solaro però non molla e si affida al suo uomo più in forma: Tartaglione, che firma una doppietta e regala ai giallorossi un punto pesantissimo. Una partita tirata, intensa, che conferma la crescita di entrambe le squadre.

Continua a macinare punti e gioco l’Aurora Cantalupo, che supera 4-2 il Canegrate in una gara ricca di emozioni. Prestazione solida e concreta, con Urso protagonista assoluto grazie a una doppietta, accompagnato dai timbri di Augliera e Pedergnana. Gli ospiti reagiscono con Tanzi e Barbieri, ma il Cantalupo mantiene il controllo del match e conferma il suo ottimo momento di forma.

Giornata amara invece per lo S.C. United, sconfitto di misura a Luino per 2-1. Gli ospiti provano a restare in partita grazie alla rete di Pedrocchi, ma i gol di Lercara e Seno condannano la squadra di Cesate a una domenica complicata. Una gara equilibrata, nella quale lo United crea ma non concretizza, tornando a casa senza punti.

Una giornata che sorride all’Aurora Cantalupo e dà rammarico allo S.C. United, mentre il derby Solaro–Ceriano regala spettacolo e un punto che muove la classifica di entrambe.

Promozione – Girone C – Risultati e marcatori