Calcio serie D: la Varesina espugna Verona, colpo pesante sul campo del Chievo
30 Novembre 2025
VENEGONO SUPERIORE – La Varesina calcio di Venegono Superiore firma l’impresa della giornata nel girone B di Serie D vincendo 2-1 sul campo del Chievo Verona. La squadra di Marco Spilli (foto), nel giorno della panchina numero 400 del proprio allenatore, ribalta il risultato nella ripresa e conquista tre punti di grande prestigio. Per i rossoblù un successo di carattere, che interrompe la corsa della ex capolista, superata in vetta dalla Folgore Caratese.
Di seguito risultati, marcatori e classifica del girone, riportati fedelmente.
Girone B – Risultati e marcatori
Breno–Real Calepina 2-1
Reti: 24′ pt Valsecchi (B), 28′ st rig. Bitihene (B), 46′ st Scalmana (R).
Caldiero Terme–Nuova Sondrio 1-2
Reti: 21′ pt Zerbato (C), 24′ pt rig. Marras (S), 38′ st Longo (S).
Casatese Merate–Vogherese 4-1
Reti: 7′ pt Avinci (C), 7′ st Avinci (C), 36′ st Carannante (C), 44′ st Diana (C), 48′ st Can (V).
Leon–Castellanzese 2-2
Reti: 8′ pt Castelletto (C), 40′ pt Galimberti (L), 21′ st Bonseri (L), 31′ st aut. Haruna (C).
Milan Futuro–Brusaporto 1-1
Reti: 23′ pt Sia (M), 41′ st Siani (B).
Oltrepò–Folgore Caratese 0-2
Reti: 2′ pt Tremolada, 8′ pt Tremolada.
Chievo Verona–Varesina 1-2
Reti: 25’ st R. Costantino (C), 32’ st Cavalli (V), 36’ st D. Costantino (V).
Scanzorosciate–Pavia 3-1
Reti: 13′ pt Quaggio (P), 30′ pt Deldossi (S), 5′ st Haoufadi (S), 10′ st Zambelli (S).
Virtus CiseranoBergamo–Villa Valle 1-0
Rete: 15′ st rig. Ferro.
Classifica
Folgore Caratese 30, Chievo Verona 29, Casatese Merate 27, Brusaporto 27, Milan Futuro 21, Virtus CiseranoBergamo 20, Villa Valle 20, Leon 19, Caldiero Terme 19, Castellanzese 18, Breno 18, Oltrepò (-1) 18, Scanzorosciate 15, Varesina 13, Real Calepina 13, Vogherese 11, Pavia 10, Sondrio 8.
30112025