Comasco

LOMAZZO – Stava scegliendo alcune caramelle tra gli scaffali del supermercato di via del Seprio quando è stato improvvisamente urtato da un carrello. È in quel momento che, secondo la ricostruzione, sarebbe avvenuto il furto del portafoglio ai danni di un uomo intento a fare la spesa.

Il fatto è successo nei giorni scorsi all’interno del punto vendita. L’uomo si è voltato subito dopo l’urto e ha notato tre giovani che stavano guardando dei dolci. Si sono scusati, per poi allontanarsi rapidamente tra le corsie del supermercato. Non avendo notato nulla di anomalo, la vittima ha proseguito con gli acquisti, senza sospettare che proprio in quei secondi qualcuno potesse avergli sfilato il portafoglio dalla tasca.

Solo una volta arrivato in cassa si è accorto che non aveva il portafoglio che conteneva tutti i documenti personali, alcune carte di credito e circa un centinaio di euro in contanti.

L’uomo ha quindi presentato denuncia dando avvio agli accertamenti. Sono state recuperate anche le immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili del colpo. Le indagini sono in corso.

