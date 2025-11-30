Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la ricostruzione di Forza Italia della proposta portata nel consiglio comunale di mercoledì 26 novembre sul tema sicurezza e come mai abbiano scelto di ritirarla.

Nel consiglio comunale del 26 novembre scorso, Forza Italia ha portato in aula una proposta sulla sicurezza chiara, strutturata e ambiziosa: l’istituzione di una commissione sicurezza autonoma, aperta anche ai Comuni del Saronnese, per affrontare con strumenti finalmente adeguati un problema che a Saronno è ormai fuori controllo.

La risposta della maggioranza è stata l’ennesima dimostrazione di improvvisazione politica: volere una commissione “mischiata” che accorpa commercio, territorio e sicurezza, svuotando di fatto quest’ultima di qualsiasi centralità reale. Una scelta confusa, che rivela l’incapacità di comprendere la gravità della situazione. La sicurezza non è un accessorio dell’amministrazione, ma una priorità trasversale che riguarda scuole, urbanistica, servizi sociali, parchi, quartieri. Fingere il contrario significa voltarsi dall’altra parte.

Forza Italia aveva proposto un cambio di passo vero, anche sul piano territoriale: superare i confini comunali per costruire una strategia condivisa nel Saronnese, perché la criminalità non si ferma ai cartelli stradali. Più Comuni che lavorano insieme significano più forza operativa e migliore utilizzo delle risorse. È amministrazione di buon senso. La maggioranza ha scelto invece l’isolamento politico e l’autoreferenzialità.

Ancora più grave è la distanza sul merito. La maggioranza continua a rifugiarsi nella sola prevenzione, ignorando deliberatamente che una quota rilevantissima dei reati di strada è commessa da soggetti irregolari sul territorio. Con chi non è identificabile non si fa prevenzione, si fa controllo. Punto. Continuare a negarlo significa ingannare i cittadini. La sicurezza vera si costruisce con presenza costante, repressione, controlli e presidio del territorio, non con slogan ideologici.

Di fronte a questa chiusura totale, Forza Italia ha ritirato la mozione. Un gesto politico forte, uno schiaffo chiaro alla maggioranza, che ha dimostrato di non essere oggi in grado di affrontare la sicurezza con realismo e responsabilità. Ma il tema non verrà archiviato. La mozione sarà ripresentata, più volte se necessario, fino a quando anche questa maggioranza sarà costretta a confrontarsi con la realtà dei fatti e non con le proprie comode illusioni ideologiche.

L’immaturità e la superficialità della composita maggioranza sono evidenti: hanno un concetto sbagliato e riduttivo della sicurezza, a loro basta la nebulosa “inclusione”. Purtroppo, le chiacchiere non modificano la dura realtà, che i cittadini vivono sulla loro pelle.

