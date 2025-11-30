Città

SARONNO – Un viaggio dentro la memoria cittadina, immersi nella storia della piscina comunale inaugurata nel 1974 e ormai testimone di oltre mezzo secolo di benessere e sport dei saronnesi. È questo il cuore della nuova edizione del calendario dell’Avvento de ilSaronno, che anche nel 2025 torna a scandire l’attesa del Natale con immagini, racconti e ricordi capaci di emozionare.

Quello del calendario dell’Avvento è un progetto che negli anni ha saputo rinnovarsi pur restando fedele alla sua missione: valorizzare la storia e la cultura del territorio. Dopo le poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, il Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, il Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e la scoperta del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024, l’edizione di quest’anno dedica il suo percorso quotidiano alla piscina comunale, luogo simbolico per generazioni di saronnesi.

L’iniziativa, sostenuta da Saronno Servizi, ha potuto contare sul contributo di chi la piscina l’ha vissuta, studiata, raccontata e custodita. Dal circolo culturale Tramway con Giuseppe Di Stefano alla Rari Nantes, senza dimenticare gli storici e gli appassionati della storia locale come Giuseppe Nigro, Sergio Beato e Alessandro Merlotti ed anche la voce del personale stesso dell’impianto, che ogni giorno ne mantiene viva l’anima.

Dal 1 al 25 dicembre ogni finestra del calendario svelerà un frammento di racconto: fotografie d’epoca, curiosità, testimonianze, innovazioni e scorci inediti che porteranno i lettori dentro la storia di un luogo che appartiene alla città.

“È un progetto che ci riempie di entusiasmo – dichiara Sara Giudici, direttrice di ilSaronno – perché rappresenta non solo una tradizione ormai amata dai nostri lettori, ma anche un’opportunità per collaborare con realtà cittadine per scoprire nuove cose di Saronno”. Il presidente di Saronno Servizi Pietro Insinnamo ricorda l’unicità dell’impianto saronnese: “La Piscina di Saronno è uno degli impianti sportivi più importanti e apprezzati a livello regionale. Più volte rinnovato e riqualificato, oggi è un impianto natatorio moderno ed efficiente dal punto di vista energetico, funzionale e capace di soddisfare una molteplicità di differenti esigenze. Un patrimonio della Città di Saronno, per piccoli e grandi, sportivi e non, insomma per tutti”.

