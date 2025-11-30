Giovedì sono stati presentati i risultati dell’inchiesta, erano presenti a sostenere la denuncia Stefania Ascari, Riccardo Noury di Amnesty International, la giornalista Romana Rubeo e Michela Arricale Giurista.

LIMBIATE – Giovedì 27 novembre Mohamed Saleh è stato ospite nella Camera dei deputati insieme al giornalista Tamer al Mishal, di Al Jazeera. In queste settimane i due sono stati impegnati in una coraggiosa inchiesta sul caso dell’assassinio di Hind Rajab di 5 anni da parte di soldati israeliani. Il fatto sconvolgente è che la morte di Hind potrebbe aver coinvolto soldati con la doppia cittadinanza europea/israeliana.