Giovane esponente del comitato Pro Pal Limbiate alla Camera deputati
30 Novembre 2025
0
LIMBIATE – Giovedì 27 novembre Mohamed Saleh è stato ospite nella Camera dei deputati insieme al giornalista Tamer al Mishal, di Al Jazeera. In queste settimane i due sono stati impegnati in una coraggiosa inchiesta sul caso dell’assassinio di Hind Rajab di 5 anni da parte di soldati israeliani. Il fatto sconvolgente è che la morte di Hind potrebbe aver coinvolto soldati con la doppia cittadinanza europea/israeliana.
Giovedì sono stati presentati i risultati dell’inchiesta, erano presenti a sostenere la denuncia Stefania Ascari, Riccardo Noury di Amnesty International, la giornalista Romana Rubeo e Michela Arricale Giurista.
“Mohamedd Saleh – spiega Rosario Traina, Presidente Anpi Limbiate – è un nostro giovane concittadino che, in questi mesi di attività del Comitato Pro Palestina di Limbiate, ha saputo conquistarsi la simpatia e la stima di quanti hanno partecipato alle varie iniziative che abbiamo organizzato a Limbiate. I suoi interventi, dai modi sempre pacati e puntuali, sono serviti a sensibilizzare la nostra città sulla tragedia che si sta consumando in Palestina. Lo ricordo in un passaggio molto commovente del suo intervento durante la Pastasciutta Antifascista di quest’anno in cui con parole toccanti ha parlato di come in poco più di due anni siano morti oltre 35.000 bambini “E’ come se ogni giorno per 365 giorni all’anno, da due anni – ha precisato Mohamed- scomparisse un’intera classe di scuola elementare”
“Spero – ha concluso il giovane – e mi auguro che questo passo possa costringerà le Autorità italiane a proseguire l’inchiesta e accertare la verità e le conseguenti responsabilità sui cittadini italiani, un migliaio circa, che hanno la doppia cittadinanza e che hanno fornito e continuano a fornire il loro servizio nell’IDF (l’esercito israeliano) nel terribile genocidio che sta sterminando la popolazione palestinese”.
—
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09