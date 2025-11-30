I più letti ieri su ilSaronno: cadavere nel canale, 7 domande dei genitori sul freddo a scuola e taglio del nastro per la sanità di quartiere
30 Novembre 2025
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 29 novembre, spiccano il ritrovamento di un corpo senza vita nel canale a pochi passi dall’ospedale di Garbagnate, la protesta dei genitori della scuola Da Vinci per le temperature in aula e l’inaugurazione del nuovo polo sanitario di Saronno Servizi in via Roma. Da Origgio, infine, arriva il racconto di una notte di rumori e auto danneggiate.
Drammatico ritrovamento a Garbagnate, dove il corpo di un uomo è stato scoperto privo di vita nel canale vicino all’ospedale. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.
Trovato un cadavere nel canale vicino all’ospedale di Garbagnate
A Saronno è stato inaugurato un nuovo polo sanitario nei locali della storica farmacia di via Manzoni, trasformati in punto di riferimento per la sanità di quartiere grazie a Saronno Servizi.
Dalla storica farmacia un polo della salute: taglio del nastro per la sanità di quartiere targata Saronno Servizi
I genitori degli alunni della scuola Da Vinci hanno scritto una lettera aperta al Comune per denunciare le basse temperature in classe, ponendo sette domande in attesa di risposte puntuali.
Freddo a scuola, dai genitori della Da Vinci una lettera aperta e 7 domande al Comune
Notte movimentata a Origgio in via ai Giardini, dove i residenti hanno segnalato rumori sospetti e ritrovato diverse auto danneggiate. Resta da chiarire l’origine degli episodi.
Origgio, rumori nella notte e auto devastate: il mistero di via ai Giardini
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09ieri