Cronaca

ORIGGIO – Potrebbe esserci un sorpasso finito male all’origine dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sabato 29 novembre in via del Lavoro.

Lo schianto si è verificato martedì 2 dicembre intorno alle 17, quando due auto sono entrate in collisione e poi una è finita contro un palo.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio alla centrale Areu che ha attivato i soccorsi. Sono intervenute due ambulanze, della Croce Viola di Cesate e della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. Sul posto anche polizia locale di Origgio e vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la gestione dei veicoli incidentati.

Quattro le persone coinvolte: un uomo di 52 anni, una donna di 45 anni, un ragazzo di 27 anni e una bambina di 7 anni.

Il conducente dell’auto è stato accompagnato all’ospedale di Saronno in codice giallo. Gli altri tre feriti sono stati trasportati all’ospedale di Garbagnate Milanese in codice verde, dopo essere stati valutati sul posto dal personale sanitario.

La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno causato temporanei rallentamenti al traffico nella zona.

(foto archivio)

