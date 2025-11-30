Altre news

SARONNO – Domenica 30 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite già nelle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà ad attenuarsi, lasciando spazio a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata. Non sono attese precipitazioni sull’area saronnese.

Le temperature si manterranno su valori tipicamente tardo-autunnali: la minima scenderà fino a 3°C nelle ore più fredde, mentre la massima si attesterà intorno ai 10°C durante il pomeriggio. I venti soffieranno deboli, inizialmente dai quadranti nord-nordoccidentali al mattino e successivamente da sudovest nel corso del pomeriggio. Non risultano allerte meteo attive per la giornata.

In Lombardia la situazione sarà generalmente stabile grazie alla presenza di un campo di pressioni medio-alte. Sulle basse pianure occidentali, come l’area di Saronno, sono previsti cieli molto nuvolosi al mattino con schiarite a partire dalla sera. Situazione simile anche su pedemontane e Prealpi, dove le nubi si alterneranno a spazi soleggiati. Anche le temperature in regione si manterranno in linea con la stagione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09