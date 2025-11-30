Origgio, “Prima della prima” a Villa Borrelli con Lady Macbeth di Sostakovic
30 Novembre 2025
ORIGGIO – L’associazione culturale Amici Villa Borletti Aps propone anche quest’anno un appuntamento di grande interesse per gli appassionati di musica e teatro. Giovedì 4 dicembre, alle 21, la splendida cornice di Villa Borletti in via Dante 63 ospiterà una serata di approfondimento dedicata alla nuova inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala.
Il focus dell’incontro sarà l’opera “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk”, capolavoro di Dmitrij Šostakovič, scelta come prima della stagione 2025-2026 del celebre teatro milanese. L’evento, intitolato “Prima della Prima”, offrirà al pubblico l’occasione di entrare nel vivo dell’opera attraverso spiegazioni, analisi e ascolti guidati.
La serata sarà a cura di Giosuè Ceriani, con la partecipazione al pianoforte di Simone Cereda, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della complessa e potente partitura di Šostakovič, arricchendo l’incontro con interpretazioni musicali dal vivo.
L’iniziativa, come di consueto, è a ingresso libero, nell’ottica di promuovere la cultura musicale e favorire la partecipazione della cittadinanza a momenti di approfondimento di alto livello.
Per ulteriori informazioni è possibile seguire le pagine social degli Amici di Villa Borletti o visitare il sito ufficiale dell’associazione.
