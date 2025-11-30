Calcio

SARONNO – Per quanto concerne gli appuntamenti odierni del calcio locale, spicca il testa coda di serie D fra la capolista Chievo e la Varesina; in Eccellenza inedita sfida per il Fbc Saronno sul campo della Vis Nova di Giussano mentre in Promozione c’è il derby Universal Solaro-Ceriano Laghetto.

In serie D si è alla 14′ giornata,con la Varesina in cerca di punti salvezza nella trasferta contro la capolista Chievo Verona. Arbitro Federico Bruschi di Ferrara (assistenti Omar Bignucolo di Pordenone e Riccardo Lendaro di Pordenone).

In Eccellenza, 14′ giornata, Vigevano-Ardor Lazzate con arbitro Simonpietro La Malfa di Palermo (Andrea Bordone di Milano e Sebastiano Marchetto di Gallarate), Vis Nova Giussano-Fbc Saronno con arbitro Lorenzo Jaber Ginolfi di Lodi (Matteo Fusco di Milano e Caterina Malleapaza Vitale di Abbiategrasso), e (alle 18) Caronnese-Arcellasco con arbitro Riccardo Belbruti di Bergamo (Samuele Cometti di Bergamo e Alessandro Piccolini della sezione Lomellina).

Nella categorie inferiori si è alla 12′ giornata. In Promozione girone B Rovellasca 1910-Meda con arbitro Leonardo Gilardi di Lecco (Leonardo Carozza di Lecco e Luca mondini di Busto Arsizio), nel girone C Aurora-Canegrate con arbitro Nicolò Panaino di Busto Arsizio (Roberto Pozzi di Varese e Ruhul Rahaman di Varese), Luino-Sc United con arbitro Alessandro Mauri di Lecco (Riccardo Cerami di Busto Arsizio e Fabrizio Giorgi di Legnano), e il derby Universal Solaro-Ceriano Laghetto con arbitro Francesco Rota di Bergamo (Mattia Carlucci di Legnano e Van Tuan Calini di Legnano).

In Prima categoria nel girone A Tradate Abbiate-Olimpia con arbitro Alessandro Donato di Legnano; nel girone B Gerenzanese-Sesto 2012 con arbitro Luca Rossi di Voghera.

In Seconda categoria ieri sera l’anticipo Dal Pozzo-Osaf 4-2, oggi Mazzo 80-Pro Juventute con arbitro Alessandro Laudicina di Legnano, Oratorio Passirana-Amor sportiva con arbitro Andrea Garofoli di Legnano. Nel girone S Albiatese-Cgds Misinto con arbitro Jacopo Acquaviva di Seregno, e Cogliatese-Palazzolo Milanese con arbitro Francesco Marelli di Seregno.

In Terza categoria Airoldi Origgio-Sant’Ilario con arbitro Badr El Moutaoifik di Saronno ed Equipe Garibaldi-Virtus Sedriano con arbitro Giovanni Fantini di Busto Arsizio.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione in un precedente match)

30112025