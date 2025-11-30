Cronaca

SARONNO – Ancora raid contro le auto in sosta: nelle ultime notti ne sono state prese di mira almeno una mezza dozzina a Saronno, le zone interessate sono state quelle di via Roma e di via Carducci, poco distante. Non ci sono testimoni oculari dell’accaduto ma i proprietari delle vetture hanno trovato il vetro del finestrino rotto, qualcuno si era quindi introdotto nell’abitacolo in cerca di monetine o di qualche oggetto dimencato in auto. Refurtiva davvero da quattro soldi, a fronte di danni materiali consistenti.

Ai proprietari delle auto non è rimasto altro che rivolgersi alle forze dell’ordine, in qualche caso un report sull’accaduto è comparso anche sui social, per mettere in guardia i concittadini.

In zona episodi analoghi si sono verificati recentemente anche ad Origgio.

(foto: una delle immagini comparse sui social a testimoniare l’accaduto a Saronno)

30112025