Saronno, arriva al cinema Prealpi la proiezione gratuita del documentario “Il prezzo che paghiamo”
30 Novembre 2025
SARONNO – Oggi, domenica 30 novembre, a partire dalle 15.30, il cinema Prealpi di Saronno (piazza Prealpi, 1) ospiterà la proiezione del documentario “Il prezzo che paghiamo“, prodotto da Greenpeace Italia e ReCommon e scritto e diretto da Sara Manisera.
L’evento, organizzato dalla cooperativa Aequos, propone un viaggio attraverso la crisi climatica e ambientale, ormai diventata una costante della nostra vita quotidiana. Il documentario invita gli spettatori a riflettere su una domanda fondamentale: chi paga davvero il prezzo della crisi climatica?
L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la cooperativa all’indirizzo [email protected].
(foto d’archivio)
