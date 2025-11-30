Città

SARONNO – Alla fiera Saronno in Gioco, Creardo ha presentato diversi titoli del proprio catalogo e ha lodato l’organizzazione dell’evento, sottolineando l’entusiasmo e la partecipazione del pubblico. L’associazione di volontari che ha curato l’iniziativa è stata particolarmente apprezzata per la cura e l’attenzione dedicate all’accoglienza dei visitatori.

Nata nel 2022, Creardo è una realtà emergente del panorama italiano del gioco da tavolo e dell’editoria. Alla base di Creardo c’è un’idea semplice ma ambiziosa: il gioco deve essere per tutti. Per questo l’azienda propone i propri prodotti anche in forma gratuita o ad offerta libera, in modo da garantire accessibilità e inclusione a chiunque voglia avvicinarsi al mondo ludico.

Creardo lavora per esplorare tematiche e stili di gioco poco battuti, ibridando meccaniche diverse e puntando su rigiocabilità, libertà d’azione e varietà di approcci strategici. L’obiettivo è creare esperienze profonde e coinvolgenti, capaci di far immergere il giocatore nella narrazione senza costruire simulazioni rigide o schemi matematici perfetti.

L’aspetto forse più distintivo della start-up è il suo impegno sociale. Ogni progetto sostiene una causa diversa, devolvendo parte dei ricavati e coinvolgendo i sostenitori in iniziative e campagne di raccolta fondi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09