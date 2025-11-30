Cronaca

SARONNO – Botto fra via Parini e via Miola di Saronno, a scontrarsi due utilitarie: è successo attorno alle 23.30 della scorsa notte, significativi i danni materiali ma per fortuna nessuno ha riportato conseguenze fisiche, da chiarire dinamica ed eventuali responsabilità di quanto accaduto lungo una direttrice di marcia sempre piuttosto frequentata, anche al di fuori degli orari di punta.

A Origgio ieri alle 15.45 in via del Lavoro incidente fra due auto, il personale delle due ambulanze accorse ha soccorso quattro persone, un uomo di 52 anni ed uno di 27, una donna di 45 anni ed una bimba di 7 anni, nessuno è apparso in pericolo.

Incidente ieri anche a Limbiate,alle 20.30 per lo scontro fra due auto in via Turati è stato soccorso un ragazzo di 34 anni, trasportato all’ospedale di Desio in condizioni comunque non preoccupanti. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine per tutti gli accertamenti del caso.

