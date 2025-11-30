Varesotto

VARESE – Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi in via Goldoni, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura. L’allarme è scattato alle 17.15. Secondo quanto riferito, il veicolo avrebbe perso il controllo mentre percorreva la via, andando a urtare alcuni mezzi parcheggiati lungo la carreggiata. L’impatto ha causato il ribaltamento dell’auto.

La squadra dei vigili del fuoco giunta sul posto ha proceduto alle operazioni di messa in sicurezza del veicolo coinvolto e dell’area circostante, garantendo che non vi fossero ulteriori situazioni di rischio. L’intervento si è concentrato sul ripristino delle condizioni di sicurezza, come previsto in questi casi. Non sono stati diffusi altri elementi relativi alle cause dell’incidente o ad eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

(foto: l’auto ribaltata a Varese)

30112025