VEDANO OLONA – Oggi, domenica 30 novembre, la sala del Circolo Cooperativo Vela di via Don Minzoni 4 ospita la seconda giornata dell’iniziativa dal titolo “Palestina: il tempo che ci rimane”, con un pomeriggio interamente dedicato a letture, testimonianze e approfondimenti. L’ingresso è gratuito e le attività sono autofinanziate con il servizio bar e cucina.

Il programma della giornata inizia alle 15.15 con un reading tratto dal volume Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza, con prefazione di Ilan Pappé, Fazi editore 2025. Intervengono Eugenia Marcolfi, Sara Pennacchio, Vincenzo Di Maio e Nicola Tosi. Alle 15.45 è previsto l’intervento di Dario Liotta dedicato alla Freedom Flotilla Italia e alla rotta di Al-Awda per Gaza.

Alle 16. Manolo Luppichini presenta una testimonianza accompagnata da immagini su Palestina, Gaza e Global Sumud flotilla, con una performance dal titolo Gaza Web e gli alberi della rete. La giornata si conclude alle 19. con un momento conviviale e un aperitivo di ringraziamento. Durante l’evento saranno visibili le esposizioni Al-Nakba, a cura del Comitato varesino per la Palestina, e Proteggi la protesta, proposta da Amnesty International.

(foto archivio: un precedente evento pro Palestina nella zona)

