Volley

CARONNO PERTUSELLA – Vittoria di grande valore per l’Ets-Rossella Pallavolo Caronno, che ieri sera al palazzetto caronnese ha superato 3-1 la Res Volley Mozzate, (ex) prima in classifica nel campionato maschile di serie B. I parziali (25-16, 26-28, 25-16, 25-17) raccontano una gara condotta con continuità e decisione dai gialloblu, capaci di tenere alto il ritmo per tutta la serata.

La formazione di coach Gervasoni ha mostrato solidità in ogni fondamentale, imponendo sin dal primo set un gioco ordinato ed efficace. Il secondo parziale ha offerto il momento più significativo dell’incontro: sotto 19-13, Caronno ha riaperto il set punto dopo punto, trovando il sorpasso sul 21-20 prima di arrendersi soltanto ai vantaggi sul 28-26. Una reazione che ha dato ulteriore spinta alla squadra, tornata in campo con determinazione nei due set successivi e capace di chiudere la partita con sicurezza.

Per l’Ets-Rossella si tratta di un successo pesante, ottenuto contro la capolista e frutto di una prova corale molto convincente, con tutti gli atleti protagonisti in fase difensiva e nelle soluzioni d’attacco. Il pubblico ha accompagnato la squadra per tutta la serata, contribuendo all’atmosfera di una partita intensa e combattuta.

Risultati

8′ giornata: Diavoli rosa-Albisola 3-1, Yaka Malnate-Sant’Anna Tomcar 3-0, Novi-Npsg 3-0, Ciriè-Mondovì 3-0, Parella Torino-Pallavolo Saronno 3-2, Rossella Caronno-Res Mozzate 3-1, Miretti Team Limbiate-Garlasco 0-3.

Classifica

Garlasco e Ciriè 19 punti, Malnate, Res Mozzate e Rossella Caronno 18, Novi 17, Pallavolo Saronno 13, Albisola 11, Npsg e Sant’Anna Tomcar 8, Parella Torino e Diavoli rosa 7, Miretti Team Limbiate 3, Mondovì 0.

(foto: Caronno festeggia la vittoria su Mozzate)

30112025