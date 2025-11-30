Volley

SARONNO – Nell’ottava giornata del campionato maschile di serie B arriva un punto per la Pallavolo Saronno, sconfitta 3-2 in trasferta dal Parella Torino, mentre il Miretti Team Limbiate cede 3-0 a Garlasco. Sorride invece l’Ets-Rossella Caronno, protagonista del successo più significativo del turno.

I gialloblu hanno infatti superato al palazzetto la (ex) capolista Res Volley Mozzate con un netto 3-1, al termine di una gara condotta con personalità. I parziali (25-16, 26-28, 25-16, 25-17) confermano la solidità della squadra di coach Gervasoni, capace di imporsi con continuità e di reagire nel momento più complicato del match: sotto 19-13 nel secondo set, Caronno ha rimontato fino al 21-20 prima di arrendersi solo ai vantaggi. Una prova convincente, coronata da un finale in crescendo.

Risultati

8′ giornata: Diavoli rosa-Albisola 3-1, Yaka Malnate-Sant’Anna Tomcar 3-0, Novi-Npsg 3-0, Ciriè-Mondovì 3-0, Parella Torino-Pallavolo Saronno 3-2, Rossella Caronno-Res Mozzate 3-1, Miretti Team Limbiate-Garlasco 0-3.

Classifica

Garlasco e Ciriè 19 punti, Malnate, Res Mozzate e Rossella Caronno 18, Novi 17, Pallavolo Saronno 13, Albisola 11, Npsg e Sant’Anna Tomcar 8, Parella Torino e Diavoli rosa 7, Miretti Team Limbiate 3, Mondovì 0.

