Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Una prestazione da incorniciare per la Caronnese Women, che nella settima giornata del campionato di Serie C femminile domenica pomeriggio ha travolto la Solbiatese Azalee con un netto 5-1. Una gara dominata dalle rossoblù, che hanno imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti, costruendo azioni su azioni e trovando la via del gol con cinque diverse marcature.

La cronaca – La partita si apre con un assalto immediato della Caronnese: al 1’ Pellegrinelli sfiora l’assist vincente per Codecà, mentre nei minuti successivi piovono corner e occasioni. Al 6’ Manea semina il panico sulla fascia destra e serve un cross perfetto per Pellegrinelli, che però manda alto di testa. Poco dopo, è ancora Codecà a rendersi pericolosa, ma il portiere ospite è attento. Il meritato vantaggio arriva al 18’: su calcio d’angolo battuto da Pellegrinelli, Diefenthaeler calcia con potenza, il portiere respinge, ma Codecà è rapida a ribadire in rete per l’1-0. La Solbiatese prova a reagire, ma il primo tempo si chiude con la Caronnese in controllo e una traversa colpita da Codecà al 45’.

La ripresa si apre con un cambio: Barbini prende il posto di Girolamo e si rivelerà decisiva. Dopo alcune occasioni sfumate, al 64’ è proprio Barbini a firmare il raddoppio con un’azione personale, dedicando il gol alla compagna Francesca Badiali. Passano appena sessanta secondi e Manea cala il tris con un’altra bella azione corale. La Caronnese non si accontenta: al 79’ Pellegrinelli disegna una punizione perfetta che si insacca all’incrocio per il 4-0. La Solbiatese trova il gol della bandiera all’80’ con un gran sinistro di Ienna, ma nel recupero c’è ancora tempo per il quinto sigillo: calcio di rigore trasformato da Codecà, che firma la sua doppietta personale.

Caronnese Women-Solbiatese Azalee 5-1

CARONNESE: Schianta, Bufano, Gino, Girolamo (83’ Mombelli), Lozza (46’ Barbini, Diefenthaeler, Manea (75’ De Vivo), Abati (77’ Dubini) , Codecà, Pellegrinelli, Marini (83’Gola). A disposizione Mazzon, Gola, Dubini, Barbini, De Vivo, Mombelli.

SOLBIATESE: Groni, Fusari, Garavaglia, Mister, Sperduto (61’Neri), Iraci (75’Alamo), Pozzi 84’ Squizzato), Marelli (88’Monolo), Ronchetti, Polato, Ienna (88’ Pisani). A disposizione Fumagalli, Parenti, Baroffio, Neri, Alaimo, Monolo, Pisani, Danese, Squizzato.

Marcatori: 18’ Codecà, 64’ Barbini, 65’ Manea, 79’ Pellegrinelli, 80’ Ienna, 90+5’ Codecà (rig.).

01122025