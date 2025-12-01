Città

SARONNO – L’idea della piscina comunale nasce in un momento in cui la città sta ripensando i propri spazi sportivi e sociali. A metà degli anni Sessanta, mentre cresce l’esigenza di strutture moderne per una comunità in pieno sviluppo, prende forma il progetto che diventerà poi uno dei luoghi più identitari di Saronno. La decisione è legata anche alla trasformazione dell’ex Casa della Gil, acquistata dal Comune e destinata a diventare la futura Casa dell’Atleta. Nel volume 1960-2010 Saronno città si legge infatti che, una volta riqualificata, l’area avrebbe dovuto ospitare “una sala consiglio, una palestra e una serie di piccole segreterie dove trovavano sede tutte le società sportive cittadine”.

In questo contesto urbanistico e sociale si inserisce il progetto della piscina, immaginata come una struttura coperta, moderna e adatta a ospitare competizioni di livello nazionale. Nell’idea dei saronnesi ’impianto sarebbe stato realizzato “con caratteristiche da permettere lo svolgimento di gare nazionali di nuoto, pallanuoto e tuffi”, diventando così un punto di riferimento non solo per gli allenamenti quotidiani ma anche per gli eventi sportivi ufficiali.

Un altro elemento significativo riguarda la tribuna: il progetto iniziale prevedeva 255 posti, con la possibilità di ampliamento fino a 500 spettatori. Un segnale della volontà di rendere l’impianto un luogo vivo, partecipato, inserito nella vita cittadina. E non manca un dato curioso: già allora si stimava che la piscina potesse accogliere “315 bagnanti ogni 3 ore, vale a dire 945 bagnanti al giorno”, numeri notevoli per l’epoca e testimonianza delle aspettative riposte in questa nuova infrastruttura.

Il costo dell’opera, “stimato in 116 milioni”, rappresentava un investimento decisivo per la crescita sportiva e sociale della città. La piscina, inaugurata pochi anni dopo, avrebbe poi accompagnato generazioni di saronnesi, diventando uno dei luoghi più simbolici e raccontati della comunità.

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

