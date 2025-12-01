Città

SARONNO – Dai ricordi della Seconda Guerra Mondiale fino all’era dell’intelligenza artificiale: domenica 30 novembre Carla Lucchini ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, un secolo attraversato con lucidità e partecipazione, vivendo alcuni tra i passaggi più significativi della storia contemporanea, dalla nascita della Repubblica Italiana allo sbarco sulla Luna, dalla caduta del Muro di Berlino e dell’Unione Sovietica fino alla pandemia di Covid-19.

Per celebrare l’importante ricorrenza, la sindaca Ilaria Maria Pagani ha fatto visita alla centenaria nella sua abitazione, accompagnata da un agente della polizia locale. A nome dell’amministrazione comunale, è stato consegnato un libro dedicato alla storia di Saronno insieme a una pergamena commemorativa, come segno di riconoscenza per una cittadina che rappresenta una preziosa testimonianza della memoria collettiva della città.

La festa si è svolta in un clima di grande affetto. Carla Lucchini ha condiviso questo momento speciale circondata dai familiari, dai nipoti, dai parenti e da numerosi amici che hanno voluto essere presenti per rendere omaggio al suo percorso di vita. Un traguardo accolto come un evento di comunità, che ha unito generazioni diverse attorno alla storia di una donna che, con la sua esperienza e i suoi ricordi, continua a raccontare un secolo di Saronno e del mondo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09