Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 30 novembre, spiccano nuovi atti vandalici contro le auto in sosta a Saronno, un grave incidente stradale con quattro feriti e un furto messo a segno con un ingegnoso diversivo in un supermercato. Riflettori puntati anche sull’inaugurazione della nuova farmacia dei servizi e sull’accensione delle luminarie d’artista in centro.

Ancora una volta nel fine settimana le auto in sosta a Saronno sono finite nel mirino di ignoti vandali: in via Parini vetri rotti e danni a più veicoli, mentre residenti e automobilisti chiedono più controlli.

Uno scontro frontale a Origgio ha provocato quattro feriti, tra cui una bambina di 7 anni: secondo le prime ricostruzioni, alla base dell’incidente ci sarebbe un tentativo di sorpasso.

A Lomazzo, un borseggio è stato messo a segno in un supermercato con l’uso di caramelle e di un carrello come distrazione: rubato il portafoglio a una cliente mentre faceva la spesa.

È stata inaugurata la nuova farmacia dei servizi: uno spazio rinnovato che si presenta come un polo sanitario.

Piazza Indipendenza a Saronno ha accolto le nuove luminarie d’artista: quest’anno a impreziosire il centro ci sono violini e arpe realizzati dall’Accademia di Brera.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09