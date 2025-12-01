I più letti di ieri su ilSaronno: vandalismi in centro, incidente con 4 feriti e luminarie di Brera in una nuova location
1 Dicembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 30 novembre, spiccano nuovi atti vandalici contro le auto in sosta a Saronno, un grave incidente stradale con quattro feriti e un furto messo a segno con un ingegnoso diversivo in un supermercato. Riflettori puntati anche sull’inaugurazione della nuova farmacia dei servizi e sull’accensione delle luminarie d’artista in centro.
Ancora una volta nel fine settimana le auto in sosta a Saronno sono finite nel mirino di ignoti vandali: in via Parini vetri rotti e danni a più veicoli, mentre residenti e automobilisti chiedono più controlli.
Uno scontro frontale a Origgio ha provocato quattro feriti, tra cui una bambina di 7 anni: secondo le prime ricostruzioni, alla base dell’incidente ci sarebbe un tentativo di sorpasso.
Incidente con 4 feriti tra cui una bimba. Forse un sorpasso all’origine dello scontro
A Lomazzo, un borseggio è stato messo a segno in un supermercato con l’uso di caramelle e di un carrello come distrazione: rubato il portafoglio a una cliente mentre faceva la spesa.
Caramelle e carrello come diversivo: portafoglio rubato al supermercato di Lomazzo
È stata inaugurata la nuova farmacia dei servizi: uno spazio rinnovato che si presenta come un polo sanitario.
Inaugurata la nuova farmacia dei servizi, foto e tutto quello che c’è da sapere
Piazza Indipendenza a Saronno ha accolto le nuove luminarie d’artista: quest’anno a impreziosire il centro ci sono violini e arpe realizzati dall’Accademia di Brera.
Nuova location per le luminarie d’artista: violini e arpe “made in Brera” fanno capolino in piazza Indipendenza (foto)
