Il termometro della violenza anche a Cislago
1 Dicembre 2025
0
CISLAGO – Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche le attività commerciali di Cislago hanno scelto di essere presenti.
Le loro vetrine, ricordano dal Comune, “sono state trasformate in messaggi di lotta e consapevolezza, parlano a tutta la comunità. Ricordano che ogni gesto conta, che ogni sguardo può accendere una riflessione, e che insieme possiamo rompere il silenzio. Nei vari negozi è stato distribuito il “Termometro della violenza”, materiale informativo dedicato a riconoscere i segnali di rischio nelle relazioni e fornire strumenti per prevenire comportamenti violenti. Grazie per aver contribuito a mantenere viva l’attenzione sulla violenza di genere e per aver diffuso, con forza e sensibilità, la cultura del rispetto”.
