SARONNO – Lunedì 1 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge persistenti per l’intero arco della giornata. Sono attesi circa 5 mm di pioggia complessivi, senza fenomeni intensi o allerta meteo attive.

Le temperature si manterranno piuttosto rigide, con una minima di 5°C nelle prime ore del mattino e una massima che non supererà i 7°C nel corso della giornata. I venti soffieranno deboli, prevalentemente da Est-Nordest al mattino e da Nord-Nordest nel pomeriggio, senza raffiche significative.

La situazione rispecchia una fase di instabilità residua dovuta alla circolazione depressionaria che ha interessato il Nord Italia nei giorni scorsi, ma che tende gradualmente ad allentare la presa, favorendo un miglioramento più deciso solo dalla serata. Nonostante la pioggia, l’intensità contenuta dei fenomeni e l’assenza di vento forte rendono il quadro meteo moderatamente stabile.

In Lombardia, le condizioni meteorologiche risultano simili a quelle di Saronno. La giornata inizia con piogge e cieli coperti su gran parte della pianura, in particolare tra Varesotto, Milanese e Bergamasca, ma le precipitazioni sono attese in attenuazione nel corso del pomeriggio, fino a un generale rasserenamento in serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

