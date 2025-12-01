Cronaca

LIMBIATE – Nella serata del 28 novembre quattro carabinieri della Compagnia di Desio sono rimasti feriti durante un intervento al supermercato Carrefour alla periferia di Limbiate, in via Garibaldi. I militari erano stati chiamati per bloccare un uomo sospettato di furto che, secondo quanto riferito, si trovava in stato di alterazione psicofisica. Nel tentativo di immobilizzarlo, l’uomo ha reagito con violenza: un carabiniere ha perso un dente, un altro è stato morso, mentre gli altri due hanno riportato contusioni non gravi.

Il fermato, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe in passato aggredito altri carabinieri della stessa Compagnia. Dopo l’arresto, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto archivio: il Carrefour di Limbiate)

01122025