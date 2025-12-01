Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno in merito a Palazzo Visconti e al suo recupero di cui si è parlato anche mercoledì consiglio comunale.

Vogliamo aprire questa riflessione con le parole di un nostro concittadino, pronunciate durante l’incontro organizzato dalla Società Storica Saronnese lo scorso 22 novembre a Villa Gianetti, alla presenza dell’architetto Bellini, professore emerito del Politecnico di Milano: “Palazzo Visconti può salvare Saronno”. Una frase semplice, ma capace di restituirci tutta la forza simbolica e il valore affettivo che questo luogo porta con sé.

La ratifica della variazione di bilancio n.5 – approvata il 6 novembre 2025 e confermata dal Consiglio Comunale il 27 novembre – ha riacceso i riflettori su un tema che per Obiettivo Saronno è fondamentale sin dal primo giorno: la rinascita di Palazzo Visconti. Un tema spesso evocato, annunciato, promesso… e tuttavia ancora in attesa di una visione concreta e rispettosa della storia e dei desideri della nostra comunità.

Palazzo Visconti è uno dei cuori più antichi della nostra città: risale al XVI secolo e per decenni ha rappresentato un punto di vita cittadina e di bellezza. Chi è oggi over quaranta ricorda bene le magiche serate estive nella sua corte, quando il cinema all’aperto trasformava Saronno in un luogo accogliente e festoso. I giovani di oggi, invece, non hanno mai potuto viverlo: ai loro occhi è solo un edificio diroccato ed inaccessibile. Non sanno com’era la Saronno degli anni ’90 e 2000, quando la città brulicava di socialità e di energia. E questo è un dato che non possiamo più ignorare. Per troppo tempo Palazzo Visconti è rimasto in silenzio, abbandonato a un destino che non merita: la sua preziosa parte storica resta inutilizzata nonostante l’ enorme potenziale culturale ed identitario.

Obiettivo Saronno è nata proprio dall’idea di cambiare questa storia. Nel 2020 è stato immaginato come primo passo la riapertura della corte per gli eventi cittadini: un gesto decisivo per ristabilire un legame spezzato tra il Palazzo e la cittadinanza. Nel 2021 sono arrivati gli impegni politici concreti: sopralluoghi, bandi, richieste, fino ai 900.000 euro ottenuti dalla Regione. Poi sono arrivati i ritardi, le modifiche e le scelte discutibili. La decisione dell’amministrazione Airoldi di installare una “gabbia metallica” removibile – progetto mai condiviso da Obiettivo Saronno – si è rivelata fallimentare. La “gabbia” non si è mai realizzata, le tempistiche sono slittate, i fondi sono stati in parte spesi per un progetto non completato. L’attuale amministrazione Pagani, che ha condiviso queste responsabilità con la precedente, si è trovata davanti a un bivio: rinunciare ai fondi rimasti, oppure usarli per restituire al Palazzo la strada verso il suo vero destino. Con la recente variazione di bilancio ha scelto la seconda via. È stato un passo importante, ma ora servono visione e perseveranza. Un cortile restaurato ma vuoto non salva nessuno. Servono vita, iniziative e continuità d’uso. Serve che Palazzo Visconti diventi un presidio culturale tutto l’anno, un luogo dove riconoscerci come comunità, un punto di rinascita per un centro cittadino che oggi fatica a ritrovare la propria anima.

La vera sfida è la riqualificazione completa del Palazzo: un’impresa ambiziosa che richiederà circa 20 milioni di euro. Una cifra fuori dalla portata di un singolo Comune, ma raggiungibile se cercheremo fondi sovracomunali, mantenendo la più ampia varietà di scelta nella destinazione d’uso del Palazzo e senza rinunciare alla possibilità di valutare collaborazioni private e sinergie con la riqualificazione della vicina Corte Tanzi.

Il recupero del cortile di Palazzo Visconti non è un vezzo, non è un progetto ornamentale. È una possibilità concreta di dare un nuovo volto al centro di Saronno. È un modo per restituire ai cittadini un pezzo della loro storia. È un gesto di cura verso la comunità, verso la cultura, verso la bellezza. È un’occasione per ridare a Saronno un’identità forte, condivisa, radicata, capace di guardare al futuro senza dimenticare il proprio passato.

Per questo, come forza di minoranza, in Consiglio comunale abbiamo chiesto a questa amministrazione un impegno reale affinché questo progetto non si limiti a misurare i muri restaurati, ma la vita che sapremo far tornare tra quelle mura.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09