Comasco

ROVELLO PORRO – “Caro Rinaldo, l’ associazione “Genitori in gioco” ti vuole ricordare così, con quel tuo risponderci sempre: “Non c’è problema, noi ci siamo!” E in un attimo sguinzagliavi i tuoi ometti Ave, come ci piace simpaticamente chiamarli. Grazie per la sempre pronta collaborazione e disponibilità ad ogni nostro evento, la ricorderemo come un dono prezioso. Un abbraccio a Roberta e a Paolo e alle loro famiglie”. Così il sodalizio rovellese in ricordo di Rinaldo, presidente dell’associazion Ave e sempre in prima fila nelle attività sociali rovellesi.

Rinaldo Guerini, 74 anni, storico presidente dell’Ave, associazione che da oltre quindici anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità, si è spento nello scorso fine settimana. Guerini è stato per anni in prima linea nella gestione della piazzola ecologica, ma il suo impegno non si è fermato lì. Sotto la sua guida l’associazione ha collaborato con scuole, parrocchia, oratorio, amministrazioni comunali e altre realtà del territorio, offrendo sostegno e mettendo a disposizione tempo, idee e competenze. Tra le iniziative da lui volute e subito concretizzate figurano il Premio bontà, il ceppo dedicato ai bambini mai nati e quello in ricordo delle vittime del Covid, simboli di attenzione e sensibilità verso la comunità.

01121015