Cronaca

SARONNO – Il rombo improvviso di un’auto lanciata a tutta velocità ha spezzato l’atmosfera leggera della serata in centro, causando attimi di apprensione tra i presenti. Un’Audi nera è entrata in piazza Libertà provenendo da via Roma, sfrecciando tra pedoni e passanti riuniti per assistere allo spettacolo delle luci.

L’auto, dopo aver attraversato la piazza, ha effettuato un’inversione improvvisa ed è ripartita a tutta velocità, attirando subito l’attenzione della polizia locale che si è lanciata all’inseguimento. La corsa si è protratta lungo le strade cittadine fino alla zona di Saronno sud, dove il veicolo è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

Secondo le prime testimonianze raccolte, a bordo dell’Audi ci sarebbero state due persone. Nessuno è rimasto ferito e non si registrano urti o danni, ma quanto accaduto ha suscitato forte preoccupazione tra i presenti. In quei minuti la piazza ospitava famiglie, bambini e numerosi passanti che stavano assistendo allo spettacolo luminoso sulla facciata della Prepositurale.

La polizia locale è ora al lavoro per risalire alla targa del veicolo e quindi al proprietario e conducente, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in centro e lungo il percorso seguito dall’auto. Gli accertamenti puntano a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a individuare eventuali responsabilità.

Resta l’amarezza per un episodio che poteva avere conseguenze ben più gravi. Se la manovra fosse avvenuta poco prima, durante l’evento con l’accensione dell’albero accompagnata dalla musica dal vivo, la presenza di una folla ancora più numerosa avrebbe potuto trasformare quella corsa in un serio pericolo.

Non è la prima volta che succede: un episodio simile ma ben più grave era successo nel gennaio 2021 quando un’Alfa era entrata in folle velocità in centro inseguita dai carabinieri. La sua corsa era finita contro un albero del corso Italia.

