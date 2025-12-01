Città

SARONNO – A Saronno arriva una serata pensata per offrire un punto di vista multidisciplinare sul ruolo dell’attività fisica nella prevenzione e nel benessere femminile. L’appuntamento è in programma mercoledì 3 dicembre alle 21 all’Istituto Aldo Moro e riunirà professioniste provenienti dai settori della medicina, della nutrizione, della psicologia e delle scienze motorie.

Dopo i saluti istituzionali, previsti alle 21, la scaletta degli interventi inizierà alle 21.10 con un percorso che toccherà diversi aspetti della salute. La prima a intervenire sarà la medico dello sport Sara Bonizzato, del centro Bianalisi Meditel di Saronno, che approfondirà il ruolo dell’attività fisica nella prevenzione. A seguire, la dietologa Milena Colzani, anch’essa del Bianalisi Meditel, presenterà il legame tra alimentazione e movimento come alleanza fondamentale per il benessere.

Il programma proseguirà con la psicologa del benessere e dello sport Marta Gallazzi, specializzata in psicoterapia, che illustrerà gli effetti psicologici dell’attività fisica nelle donne. Spazio poi a una prospettiva particolare sul movimento: il canottaggio come esercizio-terapia, tema affrontato da Christel Galvani, professore associato del Laboratorio di Scienze dell’esercizio fisico e dello sport dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Chiuderà gli interventi la chinesiologa Giulia Combi, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con un approfondimento sul contributo del chinesiologo nella prevenzione.

La serata includerà inoltre la presentazione del progetto di ricerca Sos Donna – Pres Prevent, dedicato alle donne operate di tumore al seno e focalizzato su attività come nuoto, corsa e Nordic Walking.

L’iniziativa è organizzata con il supporto del Gruppo Amatori Podismo Saronno, dell’università Cattolica del Sacro Cuore e del network Erice. Un’occasione aperta alla cittadinanza per conoscere strumenti utili a vivere meglio attraverso il movimento.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09