Cronaca

SARONNO – Le catene spezzate lasciate appese alla recinzione come trofei e alcuni sellini gettati vicino ai binari sono l’immagine più amara del furto avvenuto sabato pomeriggio fuori dal liceo scientifico Gb Grassi.

A rendere noto l’episodio è stata la mamma di uno degli studenti coinvolti: al termine delle lezioni, intorno alle 14, diversi ragazzi hanno trovato l’area delle rastrelliere devastata. “Oggi alle 14 all’uscita da scuola mio figlio e altri studenti si sono ritrovati questo scempio, circa cinque o sei bici rubate con le catene spezzate e altri tentativi di forzatura, sellini buttati in mezzo alle rotaie solo per dispetto di non esserci riusciti. Ma io dico in pieno giorno, dove siamo arrivati? Davanti a una scuola ormai non si fermano davanti a nessuno.”.

Secondo quanto riferito, alcune biciclette sono state rubate, mentre altri mezzi sono stati depredati o danneggiati nel tentativo di forzare i lucchetti. Tra gli studenti resta l’amarezza per l’accaduto e la paura che episodi simili possano ripetersi.

Il furto si inserisce in un fenomeno purtroppo noto in città: sono numerose le segnalazioni di biciclette rubate dalle rastrelliere, dalla zona della stazione fino alle scuole e alle aree del centro.

Solo poche settimane fa in centro si era registrato un episodio che aveva suscitato molto clamore: un ladro armato di sampietrino aveva tentato di rubare una bici alle porte del centro, colpendo ripetutamente il lucchetto sotto gli occhi dei passanti. Nonostante l’intervento di un commerciante, il malvivente era riuscito a fuggire con la bicicletta.

(foto: collage di foto condivisa sulla pagina Facebook “Sei di Saronno se…”)

