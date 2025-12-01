Cronaca

SARONNO – Intervento dei soccorsi oggi poco dopo le 12.45 in viale Prealpi, dove si è verificato un investimento che ha coinvolto un ciclista di 20 anni.

Secondo quanto comunicato da Areu, sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno in codice giallo, mentre sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno. L’episodio è stato gestito dalla centrale di Areu 118.

Il giovane, dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, è stato trasportato all’ospedale di Saronno. Le sue condizioni non sono apparse critiche, i medici hanno eseguito tutti gli accertamenti sanitari del caso.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’investimento.

(foto archivio)

01122025