SARONNO – Il Centro islamico di via Grieg ha aperto ancora una volta le proprie porte agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria, confermando un percorso ormai consolidato di dialogo, conoscenza e approfondimento culturale. L’incontro, che si è svolto nei giorni scorsi, rientra nel progetto formativo promosso dai docenti Stella Coglievina e Antonio Angelucci, entrambi impegnati nel far conoscere agli studenti le realtà religiose e sociali del territorio varesotto. Un’iniziativa che il Centro islamico ha accolto con entusiasmo, evidenziando il valore di momenti che avvicinano mondi diversi favorendo comprensione reciproca.

“Siamo lieti di aver ospitato anche quest’anno gli studenti dell’Insubria – spiegano dal Centro – e desideriamo ringraziare i professori Coglievina e Angelucci per aver voluto fortemente riproporre questa esperienza formativa. Ci auguriamo di continuare a coltivare con successo questo rapporto simbiotico tra Fede e Sapienza”.

La visita ha offerto agli universitari l’occasione di conoscere da vicino la comunità islamica saronnese, approfondendo tematiche legate alla pratica religiosa, al diritto islamico e alla vita quotidiana all’interno dei centri di culto. Un momento di confronto prezioso che, come sottolineano dal Centro, contribuisce a costruire ponti culturali e sociali sul territorio.

(foto di gruppo durante la visita degli universitari al centro islamico)

24112025