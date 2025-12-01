Eventi

SARONNO – Martedì 2 dicembre, dalle 15 alle 16.30 in via Petrarca 1, si terrà il quinto e ultimo appuntamento del primo ciclo de “La lettura del martedì“, l’iniziativa culturale promossa dalla biblioteca della Casa di Marta e aperta a partecipanti di tutte le età. Un percorso che, settimana dopo settimana, ha fatto scoprire (e riscoprire) testi di generi diversi, creando un momento di incontro e condivisione attorno ai libri.

A chiudere questa prima serie sarà “Bar Sport” di Stefano Benni (Feltrinelli), scelto per rendere omaggio alla memoria dell’autore, scomparso lo scorso settembre. Pubblicato nel 1976, il volume è diventato nel tempo un classico dell’umorismo italiano, grazie ai suoi personaggi irresistibili e alla capacità di trasformare il bar di paese in un palcoscenico di storie, miti locali e situazioni surreali. Nel mitico Bar Sport non possono mancare il flipper, il telefono a gettoni e soprattutto la celebre Luisona, la brioche “paleolitica” esposta da anni nella vetrina del bancone. È il luogo dove sfilano il carabiniere, lo sparaballe, il professore, il tecnǹico con la doppia “n” sempre pronto a declinare la formazione della nazionale, il ragioniere innamorato della cassiera e il ragazzo tuttofare. Tra una chiacchiera e l’altra fioriscono leggende come quelle del Piva, calciatore dal tiro irresistibile, del Cenerutolo, lavapiatti con il sogno di diventare cameriere, e delle celebri allucinazioni estive.

Dal libro è stato tratto anche un film omonimo, uscito nel 2011, che vedeva tra i protagonisti Claudio Bisio e Angela Finocchiaro.

Non è necessario aver letto in anticipo il libro: l’appuntamento è pensato come un momento di lettura condivisa e partecipazione aperta. Tutti i volumi proposti durante “La lettura del martedì” sono disponibili per il prestito nella biblioteca della Casa di Marta.

(foto d’archivio)

