SARONNO – Il Comune ha disposto una settimana di monitoraggio con i propri tecnici, da oggi, per quanto concerne l’impianto di riscaldamento del complesso scolastico Leonardo da Vinci di via Padre Monti a Saronno, dove nei giorni scorsi si erano registrate problematiche legate alle temperature troppo basse all’interno dell’istituto.

“Ovviamente i nostri studenti non devono mai ritrovarsi al freddo – esordisce l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Mauro Lattuada – e ben vengano le segnalazioni ed anche i suggerimenti di genitori, consiglio d’istituto e docenti, sono loro che assieme ai ragazzi “vivono” quotidianamente la scuola. Per quanto riguarda il Comune, che è responsabile del riscaldamento in quel plesso scolastico, appena avuta notizia che nelle aule faceva troppo freddo ci siamo attivati, con una serie di sopralluoghi e verifiche. Le cause dell’accaduto sono ancora al vaglio, sicuramente a questa situazione ha contribuito il repentino abbassamento delle temperature che ha costretto l’impianto di riscaldamento a molto lavoro straordinario. Insomma, considerate anche le altre questioni sottolineate dallo stesso consiglio d’istituto, ovvero la presenza di infissi ormai vecchi, c’è voluto del tempo perchè gli spazi andassero in temperatura”.

Prosegue l’assessore: “L’aspettativa, anche dopo le verifiche “sul campo” del fine settimana, è che scolari e personale scolastico oggi trovino ambienti più accoglienti sotto il profilo delle temperature ma la decisione è di continuare a monitorare, strettamente, l’evolversi della situazione per almeno l’intera settimana, e continuare gli accertamenti di natura tecnica”.

E per quanto riguarda la richieste dei genitori del consiglio d’istituto, “saranno tutte prese in esame e non mancheranno a breve le occasioni di confronto, in modo preciso e puntuale” rimarca l’assessore.

