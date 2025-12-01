Città

SARONNO – Un aiuto concreto che nasce dai banchi di scuola, trasformando l’attesa del Natale in un’occasione di solidarietà attiva. Il liceo Legnani promuove anche quest’anno la raccolta di beni destinata alle associazioni San Vincenzo e Casa di Marta, realtà impegnate ogni giorno nel sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà del territorio.

L’iniziativa coinvolge studenti, famiglie, docenti e personale scolastico e si svolge da mercoledì 3 dicembre a venerdì 19 dicembre nelle due sedi dell’istituto. Negli appositi scatoloni predisposti sarà possibile depositare generi alimentari e prodotti per l’igiene personale e della casa, scelti sulla base delle indicazioni fornite direttamente dalle associazioni beneficiarie.

Per la raccolta di alimenti sono richiesti riso, pasta, latte a lunga conservazione, caffè, biscotti, succhi di frutta, zucchero, olio e prodotti in scatola come tonno, pelati, piselli, ceci e fagioli. Per l’igiene sono indicati sapone, bagnoschiuma, shampoo, dentifricio e prodotti per la pulizia della casa e per il bucato, evitando detersivi per lavatrici e lavastoviglie.

Il materiale raccolto contribuirà ad arricchire le spese settimanali distribuite dalle associazioni alle famiglie seguite nei loro percorsi di aiuto. Un’iniziativa che unisce didattica ed educazione civica, ricordando come ogni piccolo dono possa diventare un gesto capace di rafforzare una comunità più vicina, inclusiva e solidale.

