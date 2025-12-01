iltra2

TRADATE – Un pomeriggio domenicale – quello appena trascorso – di giochi, colori e fantasia ha animato l’oratorio della comunità pastorale, dove bambini, ragazzi e famiglie si sono ritrovati per dare vita al tradizionale presepe costruito interamente con i mattoncini Lego. L’appuntamento, giunto alla terza edizione, è stato accolto con entusiasmo e partecipazione.

L’oratorio è stato letteralmente “invaso” dai celebri mattoncini, trasformandosi in un grande laboratorio creativo. Tra sorrisi e collaborazione, i presenti hanno lavorato insieme alla realizzazione del presepe, un’opera collettiva che unisce immaginazione e spirito natalizio.

Il presepe Lego è ora esposto in oratorio e rimarrà visitabile fino a Natale. Dalla comunità pastorale arriva un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa e a quanti hanno partecipato alla costruzione.

